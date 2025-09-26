Kyivindependent

Ένας Ρώσος διοικητής διέταξε τους στρατιώτες του να ανοίξουν πυρ εναντίον υφισταμένων που επιχειρούσαν να υποχωρήσουν, σύμφωνα με φερόμενη υποκλαπείσα τηλεφωνική συνομιλία που δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών (HUR) στις 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ηχογράφηση κατέγραφε συνομιλία στην περιφέρεια Ντόνετσκ, στην οποία ο διοικητής απαιτούσε από τα στρατεύματα να παραμείνουν στη θέση τους πάση θυσία.

«Δεν υπάρχει τρόπος να υποχωρήσουμε, δεν υπάρχει τρόπος! Κανείς δεν υποχωρεί πουθενά. Όλοι κρατούν τη θέση τους», ακούγεται να λέει ο διοικητής. «Αν κάποιος το σκάσει, πυροβολήστε τον».

Η Kyiv Independent δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα του ηχητικού.

Η φερόμενη εντολή ήρθε την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχιζαν την αντεπίθεσή τους στην περιφέρεια Ντόνετσκ. Η Ουκρανία φέρεται να είχε απελευθερώσει 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα (60 τετραγωνικά μίλια) εδάφους στην περιοχή.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ότι επτά οικισμοί στους τομείς Ντομπροπιλία και Ποκρόφσκ είχαν ανακαταληφθεί, επικαλούμενος έκθεση του αρχιστρατήγου Αλεξάντρ Σίρσκι.

Αναφορές για εκτελέσεις Ρώσων στρατιωτών λόγω υποχώρησης έχουν εμφανιστεί κατ’ επανάληψη στη διάρκεια της πλήρους κλίμακας εισβολής. Η ομάδα μισθοφόρων Wagner ήταν διαβόητη για τη χρήση αυτής της τακτικής.

Περισσότεροι από 50.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν λιποτακτήσει από την πρώτη γραμμή από τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Important Stories.

Η ίδια έκθεση ανέφερε ότι πολλοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο μέτωπο υπό συνθήκες που χαρακτηρίστηκαν ως σχεδόν αυτοκτονικές.

Μετά τη μερική κινητοποίηση της Μόσχας τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αύξησε τις ποινές φυλάκισης για λιποταξία και παράδοση σε 3 έως 10 χρόνια.

Ωστόσο, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι οι Ρώσοι διοικητές συχνά καταφεύγουν στον εξαναγκασμό και τη βία αντί για νομικές τιμωρίες, προκειμένου να κρατήσουν τα στρατεύματά τους σε εγρήγορση.