Ρώσος απεσταλμένος: «Ορατή» μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ουκρανία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «αρκετά κοντά» στο να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έναν ανώτερο Ρώσο αξιωματούχο.

Οι δηλώσεις προέρχονται από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, και έγιναν μετά τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη ότι το «πάγωμα» του πολέμου στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου αποτελεί «καλό συμβιβασμό».

Ο Ντμίτριεφ είπε στο CNN αργά το βράδυ της Παρασκευής: «Είναι μια μεγάλη κίνηση από τον πρόεδρο Ζελένσκι να αναγνωρίζει πλέον ότι το θέμα αφορά τις γραμμές μάχης. Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν ότι η Ρωσία έπρεπε να αποχωρήσει πλήρως. Οπότε, πιστεύω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε μια διπλωματική λύση που μπορεί να επιτευχθεί».

Ωστόσο, η Ουκρανία, μαζί με τους Ευρωπαίους συμμάχους της, προειδοποίησε επίσης την Παρασκευή ότι «τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας». Η Ρωσία έχει ζητήσει από την Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη πριν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Ο Ντμίτριεφ πρόκειται να συναντηθεί το Σάββατο στη Φλόριντα με τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για να συζητήσουν μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, οι ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν σε πλήγματα στο Κίεβο το βράδυ της Παρασκευής, μετέδωσε το Reuters.