Ρωσόφωνοι χάκερ «επιτέθηκαν» σε ιστότοπους 14 αμερικανικών αεροδρομίων

Ρωσόφωνοι χάκερ, γνωστοί ως ομάδα Killnet, ανέλαβαν την ευθύνη για την κατάρρευση 14 ιστοσελίδων αεροδρομίων στις ΗΠΑ, ορισμένα από αυτά τα μεγαλύτερα της χώρας, όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, του Σικάγο, του Ορλάντο. Η κατάρρευση των ιστοσελίδων σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, ταλαιπωρώντας όσους αναζητούσαν ταξιδιωτικές πληροφορίες, ενώ από την κυβερνοεπίθεση δεν επηρεάστηκε η λειτουργία των αεροδρομίων, αναφέρει το CNN.

Η «επίθεση» στα αμερικανικά αεροδρόμια δεν είναι η μόνη της συγκεκριμένης ομάδας χάκερ. Η δε, δραστηριότητά της σε οργανισμούς χωρών του ΝΑΤΟ ενισχύθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

