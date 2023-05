Ρωσικός ο πύραυλος που βρέθηκε σε δάσος της Πολωνίας (pics)

Το στρατιωτικό αντικείμενο που βρέθηκε σε πολωνικό δάσος τον Απρίλιο ήταν ένας ρωσικός πύραυλος CH-55, ανέφεραν την Τετάρτη τα πολωνικά ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης RMF FM και Polsat News, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.

Οι πολωνικές αρχές ανέφεραν τον Απρίλιο ότι ένα «στρατιωτικό αντικείμενο» είχε βρεθεί σε ένα δάσος κοντά στο χωριό Ζάμος κοντά στη βόρεια πόλη Μπίντγκοζ, χωρίς να υπεισέλθουν σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευσή του.

Η περιοχή στην οποία βρέθηκε το αντικείμενο απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ο ιδιωτικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RMF FM μετέδωσε την Τετάρτη χωρίς να κατονομάσει τις πηγές του ότι τα προκαταρκτικά ευρήματα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Πολεμικής Αεροπορίας της Πολωνίας ήταν ότι το αντικείμενο ήταν ένας ρωσικός πύραυλος CH-55.

