Μπαράζ πυραύλων έπληξαν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην Ουκρανία με αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας τους

Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ με περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 37 πυραύλους εναντίον υποδομών σε όλη την Ουκρανία σε επιθέσεις που διήρκεσαν τη νύχτα της Πέμπτη, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στόχος στις κεντρικές περιοχές Βίνιτσα και Πολτάβα, καθώς και στις βορειοανατολικές περιοχές των περιοχών Σούμι και Χάρκοβο δέχτηκαν επίθεση, είπε.

«Αυτό το φθινόπωρο, οι Ρώσοι χτυπάνε κάθε μέρα τις ενεργειακές μας υποδομές», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Last night brought strikes against our people, our energy sector, and our civilian infrastructure. Russia launched more than 300 attack drones and 37 missiles, a significant number of them ballistic, against Ukraine. Infrastructure in the Vinnytsia, Sumy, and Poltava regions came… pic.twitter.com/bH3TipG4d2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025

Η Ρωσία πλήττει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας εδώ και πολλούς χειμώνες, καθώς ο πόλεμος μπαίνει στο τέταρτο έτος του. Ξεκίνησε αρχικά εστιάζοντας στην ηλεκτρική ενέργεια και πλέον στοχεύει όλο και περισσότερο στις υποδομές φυσικού αερίου.

«Αυτό επηρεάζει άμεσα τον όγκο της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου, τον οποίο είμαστε αναγκασμένοι να καλύψουμε μέσω εισαγωγών», δήλωσε ο Κορέτσκι.

Ανεστάλη η λειτουργία μονάδων παραγωγής αερίου

Η λειτουργία μονάδων παραγωγής αερίου στην Ουκρανία ανεστάλη σήμερα ύστερα από νέο κύμα ρωσικών πληγμάτων, που θέτουν υπό πίεση το ενεργειακό δίκτυο ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.

Η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων κατά υποδομών ενέργειας και αερίου, καθώς και του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ουκρανία, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Σέρχιι Κορέτσκι, επικεφαλής της εταιρίας αερίου Naftogaz, μόνο αυτόν τον μήνα έχουν σημειωθεί έξι μεγάλες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αερίου. Τα τελευταία πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις σε αρκετές περιοχές ενώ διεκόπη η λειτουργία κάποιων εξ αυτών, δήλωσε. «Αυτό επηρεάζει άμεσα τον όγκο της εγχώριας παραγωγής αερίου, που είμαστε αναγκασμένοι να καλύψουμε μέσω εισαγωγών», δήλωσε ο Κορέτσκι.

Αναγκαία η βενζίνη για τους χειμερινούς μήνες

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας, η οποία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, βρίσκεται σε συνομιλίες με διεθνείς συμμάχους για να συγκεντρώσει κεφάλαια για να εισάγει περισσότερα προϊόντα για τους κρύους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Η Πολεμική Αεροπορία της ανέφερε ότι καταγράφηκαν άμεσες βολές 14 πυραύλων και 37 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 14 τοποθεσίες στο μπαράζ, ενώ καταρρίφθηκαν 283 drones και πέντε πύραυλοι.

Οι επιθέσεις με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν επίσης προκαλέσει διακοπές ρεύματος, με την Ουκρανία να περιορίζει την παροχή ρεύματος σε βιομηχανικούς καταναλωτές την Πέμπτη.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις δικές του επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου στις παραμεθόριες περιοχές και πέραν αυτών.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις ΗΠΑ, απηύθυνε νέα έκκληση για περισσότερες δυνατότητες μακροπρόθεσμης εμβέλειας για την Ουκρανία.

«(Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν έχει κλείσει τα αυτιά του σε όλα όσα λέει ο κόσμος, επομένως η μόνη γλώσσα που μπορεί ακόμα να φτάσει σε αυτόν είναι η γλώσσα της πίεσης», είπε.

«Αυτό ακριβώς θα συζητήσω σήμερα και αύριο στην Ουάσινγκτον».

Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τη Μόσχα σχετικά με τις επιθέσεις που σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανία.