Ρωσικό drone χτύπησε παιδικό σταθμό στην Ουκρανία - Ένας νεκρός, 7 τραυματίες, 50 παιδιά απομακρύνθηκαν

Ρωσικό drone χτύπησε παιδικό σταθμό στο Χάρκοβο το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό επτά ακόμη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο.

Ενώ σημειώνεται πως 50 παιδιά απομακρύνθηκαν από το σημείο και διερευνάται ο αριθμός των παιδιών που τραυματίστηκαν.

When you think it couldn’t get any worse — Russia hits a Kharkiv kindergarten full of children with three Shaheds.



Bloody terrorists. pic.twitter.com/1aLCjnfxDe — Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 22, 2025

«Μικρά χέρια κρατούν τους ώμους αυτών που τα σώζουν και τα προστατεύουν. Δεν υπάρχουν αρχές ή κανόνες στις ενέργειες της Ρωσίας. Μόνο καταστροφή και θάνατος», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο υπουργός στο Facebook, καθώς διασώστες και αστυνομικοί έβγαλαν με ασφάλεια τα παιδιά από το νηπιαγωγείο που επλήγη.

Η αστυνομία, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), τεκμηριώνει το περιστατικό ως έγκλημα πολέμου κατά αμάχων και παιδιών. «Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν. Περίπου πενήντα παιδιά έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια. Ο ακριβής αριθμός των τραυματισμένων παιδιών βρίσκεται υπό διερεύνηση», πρόσθεσε ο Κλιμένκο.

Ζελένσκι: Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο θρασύς

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε ένα νηπιαγωγείο, ούτε μπορεί να υπάρξει ποτέ», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X.

Και συνέχισε: «Είναι σαφές ότι η Ρωσία γίνεται όλο και πιο θρασύς. Αυτές οι επιθέσεις είναι το χαστούκι της Ρωσίας σε όλους όσους επιμένουν σε μια ειρηνική λύση. Οι κακοποιοί και οι τρομοκράτες μπορούν να τεθούν στη θέση τους μόνο με τη βία.»

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε νυχτερινά ρωσικά πλήγματα

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στην Ουκρανία τη νύχτα, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Θραύσματα από τα καταρριφθέντα όπλα διασκορπίστηκαν σε όλη την ουκρανική πρωτεύουσα, προκαλώντας πυρκαγιές στις μισές από τις συνοικίες της, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω ανάρτησης στο Telegram.

«Η Ουκρανία εδώ και καιρό συμφώνησε σε αμερικανική πρόταση για εκεχειρία, ενώ η Μόσχα κάνει τα πάντα για να συνεχιστεί η αιματοχυσία», δήλωσε ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ζελένσκι, σε ανάρτηση στο Telegram μετά τις νεότερες ρωσικές επιθέσεις.

«Αυτό σημαίνει ότι οι συλλογικές ενέργειες κατά του Πούτιν είναι αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς και πρέπει όλοι να κάνουμε περισσότερα μαζί για να τον σταματήσουμε να σκοτώνει τον λαό μας».

Τα σχόλια έγιναν αφότου ο Λευκός Οίκος πάγωσε τα σχέδια για σύνοδο κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν αφότου η Μόσχα απέρριψε τα αιτήματα για άμεση κατάπαυση πυρός. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση άμεσα.

Επίσης, δέκα άνθρωποι διασώθηκαν από πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο στην περιοχή Ντνιπρόβσκι του Κιέβου, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, με ένα παιδί να περιλαμβάνεται στους πέντε ανθρώπους που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε διάφορα σημεία της πόλης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επιθέσεις διήρκεσαν το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αρχικά με βαλλιστικούς πυραύλους και στη συνέχεια με drones.

«Όλη τη νύχτα ο εχθρός χτυπούσε τις ενεργειακές υποδομές της χώρας», δήλωσε η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Telegram, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.