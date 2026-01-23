Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί - Χωρίς θέρμανση περίπου 2.000 σπίτια

Στους τέσσερις ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί – ανάμεσά τους ένα παιδί – και στους πέντε οι τραυματίες έπειτα από τη χθεσινή, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Ο βομβαρδισμός αυτός έπληξε τον οικισμό Τσερκάσκε, δήλωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, το πλήγμα, το οποίο σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, γύρω στις 22:50 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), στοίχισε τη ζωή σε έναν 32χρονο άνδρα, στον πεντάχρονο γιο του και σε δύο από τους γείτονές τους. Οι πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων η μητέρα του νεκρού παιδιού, φέρουν τραύματα που οφείλονται στην έκρηξη, καθώς και εγκαύματα.

Στο μεταξύ, στο Κίεβο, ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε πως σήμερα το πρωί 1.940 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα εξακολουθούσαν να μην έχουν θέρμανση, μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Ο Κλίτσκο πρόσθεσε στο Telegram ότι καταβάλλονται προσπάθειες να επανασυνδεθούν τα κτίρια με το δίκτυο θέρμανσης για δεύτερη φορά, έπειτα από μια προηγούμενη ρωσική επίθεση στις 9 Ιανουαρίου.

Πυρκαγιά σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στη Ρωσία

Στο μεταξύ, στη Ρωσία, στην κεντρική περιφέρεια της Πένζα, πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου από τα συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε συνολικά τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα συντρίμμια ενός απ' αυτά έπεσαν σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στην πόλη της Πένζα, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεγκ Μελνιτσένκο.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες άμεσης δράσης εξακολουθούν να εργάζονται εκεί ενώ δεν υπάρχουν νεκροί ούτε τραυματίες.

Εικόνες βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να υψώνονται από δεξαμενές πετρελαίου στα ανατολικά προάστια της Πένζα, σε απόσταση 618 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την πληροφορία αυτή.

Από πλευράς του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του πήραν το έλεγχο του χωριού Σιμινίφκα, στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.