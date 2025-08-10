Ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια: 12 τραυματίες και υλικές ζημιές (pics&vids)

Στους 12 ανέρχονται οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν μετά τη ρωσική επίθεση στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Η επίθεση έγινε με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, χτυπώντας κατοικημένες περιοχές, έναν σταθμό λεωφορείων και μία κλινική.

Τα παραπάνω γνωστοποίησε, με ανακοίνωσή του, την Κυριακή, το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν, ένα από τα οποία διασώθηκε από τους διασώστες από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων», πρόσθεσε η ανάρτηση.

At least 19 civilians were injured in a Russian strike on a bus station in Zaporizhzhia.



Rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/ehnDiYA1dq — KyivPost (@KyivPost) August 10, 2025

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι πρώτοι ανταποκριτές, οι γιατροί και οι αστυνομικοί εργάζονται για να βοηθήσουν έπειτα από μια επίθεση με ρωσικές βόμβες στη Ζαπορίζια. Όπως δήλωσε ο Ζελένσκι, «δυστυχώς, υπάρχουν θύματα. Γι' αυτό χρειάζονται κυρώσεις, χρειάζεται πίεση». Χρειάζεται δύναμη – από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρώπη, από όλες τις χώρες του κόσμου που επιθυμούν ειρήνη και σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις.

Right now in Zaporizhzhia, our first responders, medics, police officers are working to help after a strike by Russian bombs. Air-dropped bombs on the city, on residential buildings, on the bus station, on one of the clinics. Unfortunately, there are casualties.



Today, along the… pic.twitter.com/y0w6APBZkH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η Ζαπορίζια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον της μικρότερης γείτονάς της τον Φεβρουάριο του 2022.