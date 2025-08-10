Ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια: 12 τραυματίες και υλικές ζημιές (pics&vids)
X/ KyivPost
X/ KyivPost

10/08/2025 • 22:06
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Στους 12 ανέρχονται οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν μετά τη ρωσική επίθεση στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Η επίθεση έγινε με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, χτυπώντας κατοικημένες περιοχές, έναν σταθμό λεωφορείων και μία κλινική.

Τα παραπάνω γνωστοποίησε, με ανακοίνωσή του, την Κυριακή, το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν, ένα από τα οποία διασώθηκε από τους διασώστες από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων», πρόσθεσε η ανάρτηση.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι πρώτοι ανταποκριτές, οι γιατροί και οι αστυνομικοί εργάζονται για να βοηθήσουν έπειτα από μια επίθεση με ρωσικές βόμβες στη Ζαπορίζια. Όπως δήλωσε ο Ζελένσκι, «δυστυχώς, υπάρχουν θύματα. Γι' αυτό χρειάζονται κυρώσεις, χρειάζεται πίεση». Χρειάζεται δύναμη – από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρώπη, από όλες τις χώρες του κόσμου που επιθυμούν ειρήνη και σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζαπορίζια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον της μικρότερης γείτονάς της τον Φεβρουάριο του 2022.

 

 

