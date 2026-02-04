Ρωσική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο - Ουκρανός ΥΠΕΝ: «Είναι έγκλημα πολέμου»

Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, δήλωσε ότι ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα ανατολικά προάστια του Κιέβου υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων, γεγονός που ώθησε τις αρχές να ανακατευθύνουν πόρους για την αποκατάσταση της θέρμανσης σε χιλιάδες κατοίκους.

Ο Σμιχάλ, γράφοντας στο Telegram μετά από μια συνάντηση αφιερωμένη σε ενεργειακά θέματα, δήλωσε ότι το εργοστάσιο στο Darnytskyi χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την παροχή θέρμανσης στους κατοίκους και υπέστη σοβαρές ζημιές. «Πρόκειται για έγκλημα πολέμου από τη Ρωσία».

Ο Σμιχάλ χαρακτήρισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας ως σοβαρά και δήλωσε ότι οι επισκευές θα διαρκέσουν «αρκετό χρόνο».

«Δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης, στη συνάντηση συζητήθηκαν επείγοντα μέτρα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης», έγραψε.

«Πραγματοποιείται ανακατανομή των συνεργείων επισκευής και του εξοπλισμού... και εξετάζουμε επιλογές για την ανακατεύθυνση των εφεδρικών προμηθειών θέρμανσης σε κτίρια που υπόκεινται σε μακρύτερες διακοπές ρεύματος».

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κούλεμπα δήλωσε στο Telegram ότι 1.142 πολυώροφα κτίρια διαμερισμάτων παρέμεναν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο.

Ο δήμαρχος του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, δήλωσε ότι ένα τοπικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είχε επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές.