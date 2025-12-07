Πόλεμος στην Ουκρανία

Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στην Κρεμεντσούκ: Διακοπές ρεύματος και ύδρευσης
07/12/2025 • 09:52

Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στην Κρεμεντσούκ: Διακοπές ρεύματος και ύδρευσης

07/12/2025 • 09:52
Διακοπές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ύδρευσης είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους στην πόλη Κρεμεντσούκ, στην περιφέρεια Πολτάβα (κεντρικά), όπως ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο δήμαρχός της, Βιτάλι Μαλέτσκι. Δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες για θύματα και η έκταση των ζημιών δεν είναι σαφής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ουκρανικού πρακτορείου ειδήσεων RBC-Ukraine, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας και χρησιμοποίησαν, πέρα από «δεκάδες» drones, υπερηχητικούς πυραύλους «Κιντζάλ». Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.

Στον Δνείπερο ποταμό, η Κρεμεντσούκ (215.000 κάτοικοι προπολεμικά) είναι σημαντικό βιομηχανικό κέντρο και εκεί βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ουκρανίας. Η πόλη αυτή έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ρωσικών βομβαρδισμών, ιδίως το 2022, όταν χτυπήθηκε εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι.

Η πολεμική αεροπορία έκανε λόγο επανειλημμένα μέσω Telegram κατά τη διάρκεια για απειλές ρωσικών πληγμάτων σε διάφορες περιοχές.

 

Τα πλήγματα σημειώθηκαν την επομένη αυτής που το αμερικανικό κέντρο μελετών CSIS χαρακτήρισε την τρίτη μεγαλύτερη ρωσική επιδρομή όλου του πολέμου, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με τη χρήση κατά τους υπολογισμούς του 653 drones και 51 πυραύλων διαφόρων τύπων, με στόχο ιδίως υποδομές παραγωγής και μετάδοσης ηλεκτρισμού.

 

