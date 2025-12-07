Πόλεμος στην Ουκρανία

Διακοπές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ύδρευσης είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους στην πόλη Κρεμεντσούκ, στην περιφέρεια Πολτάβα (κεντρικά), όπως ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο δήμαρχός της, Βιτάλι Μαλέτσκι. Δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες για θύματα και η έκταση των ζημιών δεν είναι σαφής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ουκρανικού πρακτορείου ειδήσεων RBC-Ukraine, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας και χρησιμοποίησαν, πέρα από «δεκάδες» drones, υπερηχητικούς πυραύλους «Κιντζάλ». Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.

Στον Δνείπερο ποταμό, η Κρεμεντσούκ (215.000 κάτοικοι προπολεμικά) είναι σημαντικό βιομηχανικό κέντρο και εκεί βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ουκρανίας. Η πόλη αυτή έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ρωσικών βομβαρδισμών, ιδίως το 2022, όταν χτυπήθηκε εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι.

Η πολεμική αεροπορία έκανε λόγο επανειλημμένα μέσω Telegram κατά τη διάρκεια για απειλές ρωσικών πληγμάτων σε διάφορες περιοχές.

A Russian combined attack on the oil refinery and energy facilities in Kremenchuk, unprecedented in scale, took place: more than 70 Geranium, Iskander, and Kinzhal missiles struck sectors. The city is without electricity, water, or heat.



The Kremenchuk Oil Refinery is a huge,… pic.twitter.com/Cp1w1VEUMM — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) December 7, 2025

The heavy attack on Kremenchuk has continued, reaching insane proportions.



Still drones are attacking now. We've also had kindzhal and ballistic missiles fired at the city.



Already some locals report power, water + heating outages.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/AP5AKOjNIJ — Tim White (@TWMCLtd) December 7, 2025

Τα πλήγματα σημειώθηκαν την επομένη αυτής που το αμερικανικό κέντρο μελετών CSIS χαρακτήρισε την τρίτη μεγαλύτερη ρωσική επιδρομή όλου του πολέμου, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με τη χρήση κατά τους υπολογισμούς του 653 drones και 51 πυραύλων διαφόρων τύπων, με στόχο ιδίως υποδομές παραγωγής και μετάδοσης ηλεκτρισμού.