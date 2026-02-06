Ρωσική επιδρομή στη Ζαπορίζια: Δύο νεκροί

Ζευγάρι σκοτώθηκε όταν ρωσικό drone έπληξε το σπίτι του στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

«Ιδιωτική κατοικία καταστράφηκε. Ζευγάρι είναι νεκρό, άνδρας 49 ετών και γυναίκα 48 ετών», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας συνεχίζουν τα πλήγματά τους κάθε βράδυ στην Ουκρανία, παρά το ότι προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη διεξήχθησαν συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, κατά τις οποίες συμφωνήθηκαν ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Σύμφωνα με αριθμούς της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 40.600 έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισε ο πόλεμος με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατ'α την ίδια πηγή.