Η ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία καταρρέει, ρωσικά στρατεύματα συγκεντρώνονται στα σύνορα της Λιθουανίας, κυβερνοεπιθέσεις πλήττουν τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη δοκιμασία της ιστορίας του. Δεν πρόκειται για πραγματική κρίση, αλλά για μια προσομοίωση που επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα: Είναι η Ευρώπη έτοιμη για το αυτό το σενάριο;

Το σενάριο

Ένα ψεύτικο βίντεο που φέρεται να δείχνει Γερμανούς στρατιώτες στη Λιθουανία να κακοποιούν ρωσόφωνους εφήβους αρχίζει να γίνεται γνωστό στο διαδίκτυο. Λίγο αργότερα, κυβερνοεπίθεση πλήττει τις γερμανικές τράπεζες, θέτοντας εκτός λειτουργίας μεγάλο αριθμό ΑΤΜ. Στο Βίλνιους, η λιθουανική κυβέρνηση προειδοποιεί ότι ρωσικά στρατεύματα ενδέχεται να διασχίσουν τα σύνορά της, μια εξέλιξη που θα δοκίμαζε το ΝΑΤΟ, καθώς πρόκειται για μέλος της Συμμαχίας.

Τι θα συνέβαινε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δίσταζαν;

Το σενάριο δεν θεωρείται απίθανο από πολλούς ειδικούς, ιδίως καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά της, την ώρα που η Ρωσία εμφανίζεται αποφασισμένη να αποκαταστήσει την επιρροή της στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ και βασικός υλικοτεχνικός πυλώνας του ΝΑΤΟ, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε μια τέτοια πρόκληση και πώς θα αντιδρούσαν το Βερολίνο και οι σύμμαχοί του σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η WELT, σε συνεργασία με το Γερμανικό Κέντρο Πολεμικών Παιγνίων του Πανεπιστημίου Helmut Schmidt των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, διοργάνωσε την 1η Δεκεμβρίου 2025 μία προσομοίωση. Απόστρατοι ανώτατοι αξιωματικοί, πρώην διεθνείς αξιωματούχοι, διπλωμάτες και ειδικοί στην ασφάλεια κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις σε Γερμανία, ΝΑΤΟ, Ρωσία και ΗΠΑ, προκειμένου ι να διαχειριστούν μια υποθετική κρίση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ηπειρωτική σύγκρουση.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε σε δύο αίθουσες του Πανεπιστημίου της Bundeswehr στο Αμβούργο: η «Μπλε Ομάδα» εκπροσωπούσε τη γερμανική κυβέρνηση και η «Κόκκινη Ομάδα» τη ρωσική ηγεσία. Σε γιγαντοοθόνες, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, η κρίση παρουσιαζόταν μέσα από σύντομα βίντεο και εικονικά δελτία ειδήσεων. Οι δύο πλευρές δεν είχαν άμεση επικοινωνία, αλλά ενημερώνονταν για κάθε κίνηση του αντιπάλου σε πραγματικό χρόνο, καθώς η προσομοίωση εξελισσόταν.