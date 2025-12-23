Ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας - Η Πολωνία αναπτύσσει συμμαχικά αεροσκάφη

Η Ρωσία επιτέθηκε στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας νωρίς την Τρίτη, προκαλώντας έκτακτες διακοπές και ωθώντας την Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, να απογειώσει αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της, δύο ημέρες μετά το τέλος των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Μαϊάμι υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στο Μαϊάμι έφεραν σε επαφή Αμερικανούς αξιωματούχους με ουκρανικές και ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες, παράλληλα με ξεχωριστές επαφές με Ρώσους εκπροσώπους, καθώς η Ουάσινγκτον εξέταζε εάν υπήρχε περιθώριο για μια διευθέτηση που θα τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μέχρι τις 06:20 GMT, οι συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής κάλυπταν σχεδόν ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της χώρας. Συντρίμμια έπεσαν κοντά σε ένα κτίριο κατοικιών στην περιοχή Σβιατοσίνσκι του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram .

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι σημειώθηκαν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου και της γύρω περιοχής, μετά την εκ νέου επίθεση της Ρωσίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα πλήξει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του σχεδόν τετραετούς πολέμου, εντείνοντας τις απεργίες τον χειμώνα για να διαταράξει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης, να επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομία και να αυξήσει την πίεση στο Κίεβο.

Η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη δυτική Ουκρανία, δήλωσε ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο μετά τις ρωσικές επιδρομές που στόχευσαν περιοχές της δυτικής Ουκρανίας κοντά στα σύνορα.

«Αυτά τα μέτρα είναι προληπτικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ασφάλεια και την προστασία του εναέριου χώρου», δήλωσε η επιχειρησιακή διοίκηση της Πολωνίας στο X.

Η Πολωνία απογειώνει αεροσκάφη κατά τη διάρκεια σημαντικών ρωσικών μπαράζ πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη δυτική Ουκρανία, συνήθως όταν οι επιθέσεις αξιολογούνται ως αυξημένοι κίνδυνοι κοντά στα πολωνικά σύνορα.