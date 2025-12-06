Το σουηδικό ναυτικό έρχεται αντιμέτωπο με ρωσικά υποβρύχια στη Βαλτική σχεδόν κάθε εβδομάδα, δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι η Σουηδία προετοιμάζεται για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της παρουσίας τους σε περίπτωση εκεχειρίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο πλοίαρχος Μάρκο Πέτκοβιτς είπε ότι η Μόσχα «ενισχύει συνεχώς» την παρουσία της στην περιοχή, και οι παρατηρήσεις των πλοίων της αποτελούν τακτικό μέρος της καθημερινότητας για το σουηδικό ναυτικό. «Είναι πολύ συνηθισμένο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των παρατηρήσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η περιοχή της Βαλτικής αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο φάσμα απειλών, συμπεριλαμβανομένων υποτιθέμενων υβριδικών επιθέσεων με drones, φερόμενης σαμποτάζ σε υποθαλάσσια υποδομή και μιας σταθερής ροής παλαιών δεξαμενόπλοιων με τη μορφή πλοίων της «σκιώδους» στόλου που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ένα ρωσικό πλοίο κατασκοπείας είχε εισέλθει στα βρετανικά ύδατα και έστρεφε λέιζερ σε στρατιωτικούς πιλότους, προειδοποιώντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια «νέα εποχή απειλής» από εχθρικές χώρες.

Η Σουηδία φιλοξένησε πρόσφατα μια μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ για τον αντικατασκοπευτικό πόλεμο υποβρυχίων, την Playbook Merlin 25, με τη συμμετοχή εννέα χωρών, μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Γερμανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ, στην οποία εκατοντάδες στελέχη εξασκήθηκαν στις δεξιότητες εντοπισμού υποβρυχίων υπό τις μοναδικές συνθήκες της Βαλτικής, προετοιμαζόμενοι για πιθανή υποβρύχια επίθεση.

Το λοφώδες υποβρύχιο τοπίο της Βαλτικής κοντά στη Σουηδία καθιστά δύσκολη την ανίχνευση υποβρυχίων, καθώς αυτά μπορούν να κρύβονται.

Ο Πέτκοβιτς δήλωσε ότι η Ρωσία ενισχύει τις δυνατότητές της και κατασκευάζει ένα υποβρύχιο κλάσης Kilo ετησίως στην Αγία Πετρούπολη και στον θύλακα του Καλίνινγκραντ, που βρίσκεται μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας. Ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία εφαρμόζει ένα «συνεχές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού» των πλοίων της.

«Μόλις επιτευχθεί τελικά εκεχειρία στην Ουκρανία, το μόνο που μπορείτε να εκτιμήσετε είναι ότι η Ρωσία θα ενισχύσει τις δυνατότητές της στην περιοχή», δήλωσε ο Πέτκοβιτς. «Με αυτά τα δεδομένα, ο [σουηδικός] ναυτικός στόλος πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εστιάζει στη συνολική εικόνα».