Ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας

Η Ρωσία κατέλαβε δύο χωριά στη νοτιοανατολική περιοχή Ντνιπροπετρόφσκτης Ουκρανίας, επιβεβαίωσαν την Τρίτη Ουκρανοί ερευνητές, καθώς οι δυνάμεις του Κρεμλίνου συνεχίζουν την επίθεση εν μέσω μιας καθυστερημένης διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός, με περιορισμένο προσωπικό και εξοπλισμό, δυσκολεύεται να αναχαιτίσει τις ολοένα και πιο έντονες ρωσικές προελάσεις σε μεγάλο μέρος της ανατολικής ζώνης, την ώρα που η Μόσχα αυξάνει την πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο ενδεχόμενων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον τα χωριά Ζαπορίζκε και Νοβοχεορχίβκα, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα DeepState, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προηγουμένως ανακοινώσει την κατάληψη και των δύο οικισμών.

Ο ουκρανικός στρατός απέρριψε την Τρίτη τις αναφορές αυτές ως ψευδείς.

«Οι Ρώσοι έχουν εισέλθει και προσπαθούν να εδραιωθούν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, Βίκτορ Τρεχούμποφ, αναφερόμενος στη Ζαπορίζκε και τη Νοβοχεορχίβκα. «Οι δυνάμεις μας μάχονται για να διατηρήσουν τις θέσεις τους».

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν δηλώσει τον Ιούλιο ότι κατέλαβαν το πρώτο τους χωριό στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ, η οποία δεν ανήκει στις πέντε ουκρανικές περιφέρειες που η Μόσχα διεκδικεί ως έδαφός της.

Ο χάρτης του DeepState καταγράφει τουλάχιστον δύο ακόμη χωριά της περιοχής ως κατεχόμενα ή πεδία μαχών, μικρές εστίες συγκρούσεων σε μια περιοχή που ξεπερνά τα 31.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προηγουμένως υποβαθμίσει τη σημασία της ρωσικής προέλασης στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την τον περασμένο μήνα ως προσπάθεια επίτευξης μιας «νίκης στα μέσα ενημέρωσης»..