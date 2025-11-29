Ρωσικά drones παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας για τρίτη φορά σε εννέα ημέρες

Οι αρχές της Μολδαβίας ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, δημιουργώντας απειλή για την αεροπλοΐα, σε τρίτο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε εννέα ημέρες.

Η πρόεδρος Μάια Σάντου, η οποία επιδιώκει να εντάξει τη Μολδαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, έχει καταδικάσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και κατηγορεί τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει το πρώην σοβιετικό κράτος, που βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και τη ρουμανική ΕΕ.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας δήλωσε ότι εντόπισε δύο drones ως ρωσικά, τα οποία είχαν πετάξει πάνω από το έδαφος της Μολδαβίας, αναγκάζοντας στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της.

Στη συνέχεια, όπως προσθέτει, τα drones πέρασαν στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, που αποτέλεσε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων, ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας έκλεισε για μία ώρα και δέκα λεπτά, από τις 22:43 έως τις 23:53 (GMT 20:43–21:53), κατόπιν εντολής της αρχής πολιτικής αεροπορίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Μολδαβία, η οποία είχε καταγγείλει παρόμοια περιστατικά στις 20 Νοεμβρίου και νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, περιέγραψε το τελευταίο ως προσπάθεια εκφοβισμού στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία και καταδίκασε «παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες που απειλούν τις πολιτικές πτήσεις και τις ζωές των ανθρώπων».

Ο Ρώσος πρέσβης στη Μολδαβία, Ολέγκ Οζέροφ, έχει κληθεί επανειλημμένα στο υπουργείο Εξωτερικών για τα περιστατικά.

Ο Οζέροφ αμφισβήτησε αυτήν την εβδομάδα κατά πόσο ένα από τα drones, που εκτέθηκε έξω από το υπουργείο, συμμετείχε πραγματικά σε οποιαδήποτε εισβολή και υποστήριξε ότι τα περιστατικά αποσκοπούν στο να χειροτερεύσουν τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Κισινάου.

Από τότε που η Σάντου εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2020, οι σχέσεις της Μολδαβίας με τη Ρωσία έχουν τεθεί υπό αυξανόμενη πίεση, με τη Μόσχα να την κατηγορεί για εχθρικές ενέργειες και για πρόκληση αντιρωσικών συναισθημάτων.

Το κοινοβούλιο της Μολδαβίας αυτήν την εβδομάδα διέταξε το κλείσιμο ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Κισινάου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να προωθεί αφηγήσεις που απειλούν την εθνική ασφάλεια.