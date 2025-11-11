Ρωσίδα καταδικάζεται σε επιπλέον 13 ημέρες φυλάκισης για τραγούδια κατά του Κρεμλίνου

Επιπλέον ποινή 13 ημερών φυλάκισης επέβαλε δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης στην 18χρονη Ντιάνα Λογκίνοβα, η οποία κρατείται σχεδόν έναν μήνα με την κατηγορία ότι εκτελούσε διασκευές τραγουδιών κατά του Κρεμλίνου, ευρισκόμενη στους δρόμους της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας

Ο λόγος για την Λογκίνοβα, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Stoptime, που συνελήφθη τον προηγούμενο μήνα και έχει ήδη καταδικαστεί δύο φορές για «εκτέλεση τραγουδιών γραμμένων από επικριτές του Κρεμλίνου».

Οι εμφανίσεις της στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης έχουν γίνει αντικείμενο ευρείας δημοσιότητας στα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα, καθώς θεωρούνται σπάνια πράξη καλλιτεχνικής διαμαρτυρίας σε μια χώρα όπου η καταστολή της διαφωνίας παραμένει αυστηρή.

Το Κρεμλίνο ετοιμάζει αντίμετρα στους περιορισμούς που επέβαλε η ΕΕ σε Ρώσους πολίτες

Στο μεταξύ, η Ρωσία ετοιμάζει αντίμετρα ως απάντηση στους περιορισμούς που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκδοση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων σε Ρώσους πολίτες, σύμφωνα με δήλωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών που μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS την Τρίτη.

Η ΕΕ επέβαλε απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων σε Ρώσους πολίτες στο πλαίσιο του τελευταίου πακέτου κυρώσεων, όπως αναφέρει το Reuters.