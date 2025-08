Ρωσία: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια μετά από ουκρανικό βομβαρδισμό, δήλωσε το Σάββατο η ρωσική διοίκηση του σταθμού.

Η διοίκηση του σταθμού ανέφερε στο Telegram ότι ένας πολίτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, αλλά πρόσθεσε ότι δεν τραυματίστηκαν υπάλληλοι του σταθμού ή μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο σταθμός, ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης, δεν λειτουργεί, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται ενέργεια για να διατηρεί το πυρηνικό του καύσιμο δροσερό.

Η ρωσική διοίκηση του σταθμού δήλωσε ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν εντός των φυσιολογικών επιπέδων και η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ουκρανικός στρατός δήλωσε το Σάββατο ότι έπληξε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο εσωτερικό της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου διυλιστηρίου, καθώς και στρατιωτικού αεροδρομίου για drones και ενός εργοστασίου ηλεκτρονικών.

Σε ανακοίνωση στο Telegram, οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας (USF) δήλωσαν ότι είχαν πλήξει το διυλιστήριο πετρελαίου στην Ριαζάν, περίπου 180 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, προκαλώντας πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του.

💥Last night, #Ukraine carried out one of the most massive drone attacks on #Russia.



Explosions were heard in at least six regions. Arrivals were recorded in three cities:#Samara Region - at the oil refinery;#Ryazan - at the oil refinery;#Penza - at the Elektropribor… pic.twitter.com/86bz3KicbW