Ρωσία: Ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου της Rosneft

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου - που βρίσκεται στην πόλη Κομσομόλσκ-ον-Αμούρ - που ανήκει στον ρωσικό πετρελαϊκό κολοσσό Rosneft στην Άπω Ανατολή, μετέδωσε την Πέμπτη (10/04) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης περιόρισαν την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το RIA, δεν υπήρξαν θύματα και ο εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσε, ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την αιτία της πυρκαγιάς.

Something is burning in Russia again. An oil refinery in Komsomolsk-on-Amur caught fire for unknown reasons. The distance to Ukraine is over 6,500 kilometers. pic.twitter.com/DZIRHZ9Oh1

Komsomolsk-on-Amur, Russia

🔥💨 Fire at oil refinery in Komsomolsk-on-Amur!!! The column of a technological installation is burning at a height of 50 meters. The area of the fire is about 300 square meters. pic.twitter.com/FANZ6TwDLq