Ρωσία: Ξεκινά έρευνα για την επίθεση στη δημοσιογράφο και στον δικηγόρο της στην Τσετσενία

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε πως θα διεξάγει έρευνα για την υπόθεση της επίθεσης κατά της δημοσιογράφου Γέλενα Μιλάσινα και του δικηγόρου της στην Τσετσενία.

«Αυτή τη στιγμή, η ομάδα έρευνας διεξάγει μια σειρά από ανακριτικές ενέργειες και μέτρα έρευνας με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα και όλες τις συνθήκες του συμβάντος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Γέλενα Μιλάσινα, γνωστή δημοσιογράφος της εφημερίδας Novaya Gazeta, είχε μεταβεί στην πρωτεύουσα της Τσετσενίας Γκρόζνι και βρίσκονταν έξω από το τοπικό αεροδρόμιο μαζί με τον δικηγόρο Aλεξάντερ Νέμοφ, όταν δέχθηκαν επίθεση.

Οι δυο τους ξυλοκοπήθηκαν και απειλήθηκαν με όπλα και πλέον νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Μόσχας

Independent Russian journalist Yelena Milashina and lawyer Aleksandr Nemov were taken from a hospital in Grozny to a hospital in Beslan, where Milashina lost consciousness. "It hurts everywhere," says a Novaya Gazeta journalist. pic.twitter.com/9qeKBFtU8h