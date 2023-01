Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, όπως μετέδωσε την Κυριακή το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, 10 πυροσβέστες τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε πολιτιστικό κέντρο.

Power went out in Shebekino (Belgorod region) after an explosion. pic.twitter.com/iMWrtGRKT7