Ρωσία: Θα προχωρήσουμε τάχιστα σε πυρηνική δοκιμή, αν το κάνει πρώτη η Ουάσινγκτον

Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει τάχιστα πυρηνική δοκιμή αν το κάνουν οι ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ανώτατος Ρώσος διπλωμάτης επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζει τις υποδομές της για μια τέτοια δοκιμή, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πρόσφατα ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή αν κάποια άλλη πυρηνική δύναμη πράξει το ίδιο αφότου ανέφερε ότι η Μόσχα παρατήρησε ενδείξεις από μη κατονομαζόμενη χώρα για την προετοιμασία τέτοιων δοκιμών.

Το RIA επικαλέστηκε τον υφυπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία έχει παρατηρήσει πως οι ΗΠΑ εργάζονται εδώ και κάποιο διάστημα ώστε να προετοιμάσουν τις δικές τους υποδομές για πυρηνικές δοκιμές.

Αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε δοκιμή, η Μόσχα θα πράξει τάχιστα το ίδιο, είπε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Νωρίτερα άλλωστε, ο Ριαμπκόφ, που είναι και αρμόδιος για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον έλεγχο των εξοπλισμών, κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες στηρίζουν την Ουκρανία ότι τορπίλισαν τις ειρηνευτικές προσπάθειες στον πόλεμο με τη Μόσχα.

Εξάλλου ο Ριαμπκόφ τόνισε ότι ενδεχόμενη ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα σημάνει αλλαγή «στην ποιότητα» της κατάστασης, μετέδωσε το Interfax, ενώ κάλεσε τις ΗΠΑ να προσεγγίσουν το ενδεχόμενο αυτό «με λογικό και υπεύθυνο τρόπο».

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα ήθελε να γνωρίζει τι σκοπεύει να κάνει η Ουκρανία με τους Τόμαχοκ πριν συμφωνήσει να τους παράσχει, καθώς δεν επιθυμεί να κλιμακωθεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Πούτιν είχε εκτιμήσει ότι η αποστολή στο Κίεβο αυτών των πυραύλων θα προκαλέσει «νέα κλιμάκωση» μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον, διότι «η ανάπτυξη Τόμαχοκ δεν είναι εφικτή χωρίς την άμεση συμμετοχή Αμερικανών στρατιωτικών».

Επίθεση στις θέσεις εκτόξευσης των Τόμαχοκ

Σημειώνεται πως ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της επιτροπής άμυνας του ρωσικού κοινοβουλίου, υπογράμμισε πως η Μόσχα θα προχωρήσει σε καταρρίψεις των Τόμαχοκ όπως και σε βομβαρδισμό των βάσεων από τις οποίες εκτοξεύονται οι πύραυλοι.

«Η απάντησή μας θα είναι σκληρή, ασαφής, μετρημένη και ασύμμετρη. Θα βρούμε τρόπους να βλάψουμε όσους μας προκαλούν προβλήματα», δήλωσε ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της επιτροπής άμυνας του ρωσικού κοινοβουλίου, στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Καρταπόλοφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, είπε ότι δεν πιστεύει ότι οι Τόμαχοκ θα αλλάξουν κάτι στο πεδίο της μάχης, ακόμη και αν παραδοθούν στην Ουκρανία, καθώς, όπως είπε, μπορούν να δοθούν μόνο σε μικρούς αριθμούς – σε δεκάδες και όχι σε εκατοντάδες.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτούς τους πυραύλους πώς πετούν, πώς να τους καταρρίψουμε. Τους χρησιμοποιήσαμε στη Συρία, οπότε δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο. Τα μόνα προβλήματα θα είναι για όσους τους προμηθεύουν και όσους τους χρησιμοποιούν. Εκεί θα είναι τα προβλήματα», είπε.