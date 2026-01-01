Ρωσία: Θα παραδώσουμε αποδεικτικά στοιχεία στις ΗΠΑ ότι έγινε η ουκρανική επίθεση στην οικία του Πούτιν

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εξήγαγε και αποκωδικοποίησε ένα αρχείο από ένα ουκρανικό drone που καταρρίφθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το οποίο, όπως είπε, αποδεικνύει ότι είχε ως στόχο μια προεδρική κατοικία της Ρωσίας και ότι θα παραδώσει τις σχετικές πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Μόσχα κατηγόρησε τη Δευτέρα το Κίεβο ότι προσπάθησε να χτυπήσει μια κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη βόρεια περιοχή Νόβγκοροντ της Ρωσίας με 91 drone μακράς εμβέλειας. Τόνισε δε πως θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της θέση στις εν εξελίξει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και οι δυτικές χώρες αμφισβήτησαν την εκδοχή της Ρωσίας για την υποτιθέμενη απόπειρα επίθεσης.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram την Πέμπτη, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «Η αποκρυπτογράφηση των δεδομένων δρομολόγησης αποκάλυψε ότι ο τελικός στόχος της ουκρανικής επίθεσης με drones στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ήταν μια εγκατάσταση στην προεδρική κατοικία της Ρωσίας στην περιοχή Νοβγκόροντ».

«Αυτά τα στοιχεία θα μεταφερθούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των καθιερωμένων καναλιών», πρόσθεσε.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι αξιωματούχοι της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι η Ουκρανία δεν είχε ως στόχο τον Πούτιν ή μία από τις κατοικίες του στην επίθεση με drone.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρχικά έδειξε να συμμερίζεται την κατηγορία της Ρωσίας, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν τον είχε ενημερώσει για το φερόμενο περιστατικό και ότι ήταν «πολύ θυμωμένος» για αυτό.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ φάνηκε πιο επιφυλακτικός, μοιράζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα άρθρο της New York Post που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι εμποδίζει την ειρήνη στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε τέτοια επίθεση και χαρακτήρισε την κατηγορία ως μέρος μιας ρωσικής εκστρατείας παραπληροφόρησης με στόχο να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ του Κιέβου και της Ουάσιγκτον μετά τη συνάντηση του Σαββατοκύριακου μεταξύ του Τραμπ και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.