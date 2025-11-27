Ρωσία: Θα κλείσουμε το πολωνικό προξενείο στη Σιβηρία

Η Ρωσία διέταξε την Πέμπτη την Πολωνία να κλείσει το προξενείο της στη σιβηρική πόλη Ιρκούτσκ, ως αντίποινα για την απόφαση της Βαρσοβίας να κλείσει το τελευταίο ρωσικό προξενείο στην Πολωνία έπειτα από έκρηξη σιδηροδρόμου για την οποία κατηγορήθηκε η Μόσχα.

Η Πολωνία, πρώην μέλος του Συμφώνου της Βαρσοβίας που προσχώρησε στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 1999, δήλωσε ότι δύο Ουκρανοί που εργάζονταν για τη Μόσχα ήταν υπεύθυνοι για την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα στη γραμμή που συνδέει τη Βαρσοβία με τα ουκρανικά σύνορα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι η έκρηξη ήταν μια «άνευ προηγουμένου πράξη σαμποτάζ» και οι ειδικές υπηρεσίες της Πολωνίας ανέφεραν ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι πίσω από την έκρηξη βρίσκεται η ρωσική μυστική υπηρεσία.

Η Μόσχα το αρνήθηκε, λέγοντας ότι τα επίπεδα «ρωσοφοβίας» ήταν τόσο υψηλά στην Ευρώπη, ώστε κατηγορούνταν συστηματικά για κάθε περιστατικό χωρίς να παρουσιάζονται αποδείξεις.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Πολωνό πρέσβη, Krzysztof Krajewski, και του παρέδωσε μια σημείωση στην οποία εξηγούσε ότι το προξενείο στο Ιρκούτσκ θα κλείσει από τις 30 Δεκεμβρίου ως απάντηση στην απόφαση της Βαρσοβίας να κλείσει το προξενείο στο Γκντανσκ.

«Ο περιορισμός της ρωσικής προξενικής παρουσίας στην Πολωνία με ένα παράλογο πρόσχημα είναι ένα ανοιχτά εχθρικό, αδικαιολόγητο βήμα από την πολωνική ηγεσία», δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Μόσχα δήλωσε ότι ήθελε να υπενθυμίσει ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ρωσίας θα προκαλούσε «μια επαρκή, οδυνηρή αντίδραση».

Από πλευράς της, η Πολωνία δήλωσε ότι δεν έβλεπε κανένα λόγο για το κλείσιμο του προξενείου της στο Ιρκούτσκ. «Αποδεχθήκαμε την απόφαση της Ρωσίας να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή της, αν και πιστεύουμε ότι δεν υπήρχαν λόγοι για αυτό, καθώς δεν είναι η Πολωνία που οργανώνει τρομοκρατικές ενέργειες στη Ρωσία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ματσέι Βέβιορ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ανέφερε ότι στο προξενείο εργάζονταν τρεις υπάλληλοι, οι οποίοι θα εγκαταλείψουν τη Ρωσία μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα