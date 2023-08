Ρωσία: Συντριβή μαχητικού Su-30 σε εκπαιδευτική πτήση στο Καλίνινγκραντ- Νεκροί οι δύο πιλότοι (vid)

Ένα μαχητικό αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης σήμερα στην ρωσική περιοχή Καλίνινγκραντ, με αποτέλεσμα το θάνατο των δύο πιλότων στο αεροσκάφος, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

«Το αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή. Η πτήση γινόταν χωρίς πυρομαχικά. Το πλήρωμα του αεροσκάφους σκοτώθηκε», ανέφερε το υπουργείο, τονίζοντας ότι η πιθανή αιτία της συντριβής ήταν τεχνική βλάβη.

Το Καλίνινγκραντ είναι ένας ρωσικός θύλακας ανάμεσα σε δύο κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, την Πολωνία και τη Λιθουανία, στη Βαλτική Θάλασσα.

