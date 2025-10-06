Ρωσία: Συνελήφθησαν τρεις άνδρες που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναγωγές (vid)
Times of Israel

Ρωσία: Συνελήφθησαν τρεις άνδρες που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναγωγές (vid)

06/10/2025 • 13:33
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Οι ρωσικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τρεις άνδρες που φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις σε συναγωγές σε δύο διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, η  Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανέφερε ότι συνέλαβε δύο υπηκόους χώρας της Κεντρικής Ασίας οι οποίοι σχεδίαζαν να πυροδοτήσουν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε συναγωγή στο Κρασνογιάρσκ.

Τα υλικά για την κατασκευή βόμβας βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Σύμφωνα με τη FSB, το σχέδιο παρουσιαζόταν ως «φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία» και έφερε ομοιότητες με το περιστατικό στο Νταγκεστάν το 2023, όταν εξαγριωμένο πλήθος εισέβαλε σε αεροδρόμιο αναζητώντας Ισραηλινούς επιβάτες.

Ένας ακόμη Ρώσος πολίτης συνελήφθη στην Πιατιγκόρσκ, κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία, καθώς φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με βόμβες μολότοφ σε συναγωγή.

Και οι τρεις κατηγορούνται για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

ΡΩΣΙΑ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
FSB
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΣΥΝΑΓΩΓΗ

