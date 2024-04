Ρωσία: Συνελήφθη ο υφυπουργός Άμυνας Τιμούρ Ιβανόφ για διαφθορά

Τη σύλληψη του Ρώσου υφυπουργού Άμυνας Τιμούρ Ιβανόφ ανακοίνωσε σήμερα η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διευκρινίζοντας ότι κατηγορείται για δωροληψία.

Ο 49χρονος Ιβανόφ, ο οποίος είναι υφυπουργός Άμυνας από το 2016, συνελήφθη κατηγορούμενος για αδίκημα που εμπίπτει στο Άρθρο 290 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (δωροληψία).

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού έχουν ενημερωθεί για τη σύλληψη του Τιμούρ Ιβανόφ, είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Russian Deputy Defense Minister Timur Ivanov has been detained on suspicion of bribe-taking, the press service of the Russian Investigative Committee said:https://t.co/p7pCcsgUhp pic.twitter.com/jhLFgqZYuq