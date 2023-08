Ρωσία: Στους 45 οι τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο κοντά στη Μόσχα (vids)

Τον τραυματισμό 45 τουλάχιστον ανθρώπων προκάλεσε μια έκρηξη σε εργοστάσιο οπτικών και ηλεκτρονικών ειδών στην πόλη Σέργκιεφ Πόσαντ, 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε σε μια αποθήκη που περιείχε πυροτεχνικό εξοπλισμό, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Moscow region... Video from the epicenter of the explosion at the factory in Sergiev Posad 🔥 pic.twitter.com/Me0qlwyDB4

Το διαδικτυακό ειδησεογραφικό κανάλι Mash ανέφερε ότι είχε ενοικιαστεί από μια εταιρεία πυροτεχνίας.

Είκοσι τρία άτομα εισήχθησαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων έξι στην εντατική, ανέφερε το γραφείο του δημάρχου του Σέργκιεφ Ποσάντ.

Μη επαληθευμένα πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια τεράστια στήλη καπνού και πολυώροφα κτίρια με παράθυρα που είχαν ανατιναχθεί.

Το οπτικό και μηχανολογικό εργοστάσιο του Ζαγκόρσκ παράγει οπτικό εξοπλισμό για βιομηχανικές και υγειονομικές εφαρμογές, καθώς και για τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας.

Powerful explosion rang out at the optical-mechanical plant in the north east suburbs of Moscow, Sergiev Posad.

It was a drone attack. pic.twitter.com/uzeQqB4QDd