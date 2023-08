Ρωσία: Δεκαέξι τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο κοντά στη Μόσχα (vid)

Μια έκρηξη συγκλόνισε την Τετάρτη ένα εργοστάσιο οπτικών-μηχανικών ειδών στην πόλη Σεργκιέφ - Πόσαντ, 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανέφερε το TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

A huge explosion occured at the Zagorsk optical-mechanical plant in Sergiev Posad, Russia. pic.twitter.com/TgSWwKOB6p