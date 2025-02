Μόσχα: Σκοτώθηκε από βόμβα φιλορώσος αξιωματικός παραστρατιωτικής οργάνωσης (vid)

O Αρμέν Σαρκισιάν, Ουκρανός αυτονομιστής, αξιωματικός φιλορωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης από την ανατολική Ουκρανία σκοτώθηκε τη Δευτέρα (03/02), όταν εξερράγη βόμβα στον χώρο υποδοχής κτιρίου με πολυτελή διαμερίσματα στη Μόσχα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το TASS χαρακτήρισε την έκρηξη βόμβας «καλά σχεδιασμένη δολοφονία».

The first moment after the explosion at the "Alye Parusa" residential complex in Moscow, where collaborator and crime boss Armen Sarkisyan, responsible for organising a combat unit fighting against Ukraine, may have been eliminated. pic.twitter.com/qf6VdMtFS5 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 3, 2025

Ειδικότερα, η βόμβα πυροδοτήθηκε καθώς ο Σαρκισιάν, συνοδευόμενος από τους σωματοφύλακες του, εισήλθε στο ισόγειο του συγκροτήματος «Alye Parusa» στις όχθες του ποταμού Μόσκβα, σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από το Κρεμλίνο, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας σωματοφύλακας σκοτώθηκε και τρεις ακόμα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant.

«Η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Σαρκισιάν σχεδιάστηκε προσεκτικά και έγινε κατόπιν εντολής. Οι ερευνητές ταυτοποιούν αυτή τη στιγμή εκείνους που έδωσαν εντολή για το έγκλημα», δήλωσε αξιωματούχος των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με το TASS.

Το Baza, ένα κανάλι του Telegram με επαφές στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει σοβαρές καταστροφές στο κτιριακό συγκρότημα Alye Parusa, όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

The aftermath of the targeted explosion at a #Moscow apartment complex this morning#MoscowExplosion 💥💥💥 pic.twitter.com/UEYmqVZUds — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) February 3, 2025

Δημοσιογράφοι του Reuters στο σημείο είδαν σπασμένα παράθυρα και ένα ελικόπτερο που προφανώς μετέφερε τους τραυματίες εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας.

#Watch: An explosion at a residential complex in Moscow, Russia has left at least 1 dead and 5 injured. Police were quickly dispatched to the location. #Moscow #Russia pic.twitter.com/4QDzI5xV6N — Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) February 3, 2025

Τον Δεκέμβριο, η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU χαρακτήρισε τον Σαρκισιάν «αρχηγό του εγκλήματος» στην περιφέρεια Ντονέτσκ, μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από τη Μόσχα από το 2014, και για τον οποίο υπήρχαν επίσημα υποψίες ότι συμμετείχε και βοηθούσε «παράνομες ένοπλες οργανώσεις». Ανέφερε ότι είχε συστήσει φιλορωσικό παραστρατιωτικό σχηματισμό, με τη συμμετοχή ντόπιων καταδικασθέντων μαχητών και ότι είχε οργανώσει τις αγορές προμηθειών για μονάδες του μετώπου.

Το Mediazona, ανεξάρτητο ρωσικό μέσο που καλύπτει θέματα σχετικά με την επιβολή του νόμου, ανέφερε ότι ο αρμενικής καταγωγής Σαρκισιάν ήταν εδώ και καιρό από τους αρχηγούς του οργανωμένου εγκλήματος στην πόλη Χορλίβκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ. Το 2022, σύμφωνα με το Mediazona, σύστησε φιλορωσική παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία αποτελείτο κυρίως από συμπατριώτες του αρμενικής καταγωγής για να πολεμήσει κατά των δυνάμεων του Κιέβου.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Δεκέμβριο, η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Ρώσου στρατηγού Ιγκόρ Κιρίλοφ σε έκρηξη βόμβας έξω από συγκρότημα κατοικιών της Μόσχας. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από το Κίεβο για τη σημερινή έκρηξη.