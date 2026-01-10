Ρωσία: Πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Βόλγκογκραντ μετά από ουκρανική επίθεση

Μια επίθεση με drone από την Ουκρανία προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Οκτιάμπρσκι, στο νότιο τμήμα της ρωσικής περιφέρειας Βόλγκογκραντ, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές το Σάββατο.

Ο κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram της διοίκησής του ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, αλλά ότι οι κάτοικοι της περιοχής ενδέχεται να χρειαστεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Η Ουκρανία έχει στοχεύσει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες, με στόχο να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτήσει την στρατιωτική της εκστρατεία κατά του Κιέβου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι αεροπορικές άμυνές του είχαν καταρρίψει 67 ουκρανικά drones μέχρι τις 06:00.