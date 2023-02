Ρωσία: Πολιτικός έβαλε μακαρόνια στα αυτιά για να εκφράσει τη διαφωνία του με τον Πούτιν (vid)

Ο ειρωνικός τρόπος που επέλεξε ένας Ρώσος πολιτικός για να εκφράσει τη διαφωνία του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς χρησιμοποιήσε ένα γνωστό ρωσικό ιδίωμα, που υπονοεί κάποιον που λέει 'μπούρδες', είναι πολύ πιθανόν να του δημιουργήσει προβλήματα.

Ο κομμουνιστής βουλευτής Μιχαήλ Αμπντάλκιν, από την επαρχία Σαμάρα περίπου 1.000 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Youtube μετά την ομιλία του Πούτιν για την κατάσταση του έθνους την Τρίτη.

Στο βίντεο ο Αμπντάλκιν κάθεται στο γραφείο του, γνέφει μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή του βλέποντας και ακούγοντας τον Πούτιν.... με μακαρόνια να κρέμονται από τα αυτιά του.

