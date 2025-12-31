Ρωσία: Ο Πούτιν θέλει να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Σούμι και Χάρκοβο της Ουκρανίας για το 2026

Ο ανώτατος στρατηγός της Ρωσίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας προωθούνται στη βορειοανατολική Ουκρανία και ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την επέκταση του εδάφους που η Μόσχα αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας» το 2026, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων την Τετάρτη.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ δήλωσε ότι ο Πούτιν διέταξε την επέκταση το 2026 της ζώνης ασφαλείας στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο της Ουκρανίας, κοντά στα ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με το RIA, προσθέτοντας ότι επιθεώρησε τη στρατιωτική ομάδα «Βορράς».

Η ομάδα, που σχηματίστηκε στις αρχές του 2024, έχει δραστηριοποιηθεί στη βορειοανατολική Ουκρανία, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων και προσπαθώντας να απωθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις εκεί για περαιτέρω προώθηση.

Οι δηλώσεις του Γκεράσιμοφ ακολουθούν την υπόσχεση της Ρωσίας να ανταποδώσει αυτό που ισχυρίστηκε, χωρίς αποδείξεις, ότι ήταν μια απόπειρα επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν, μια κατηγορία που το Κίεβο αρνήθηκε, λέγοντας ότι είχε ως στόχο να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στο τέταρτο έτος του.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τη ζώνη ασφαλείας ως έναν τρόπο να απομακρύνει τις ουκρανικές δυνάμεις και τα όπλα από τα σύνορα της Ρωσίας, αναφέροντας διασυνοριακούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις με drones σε περιοχές όπως το Μπέλγκοροντ και το Κούρσκ.

Το Κίεβο έχει απορρίψει τη ζώνη ασφαλείας της Μόσχας, χαρακτηρίζοντάς την ως μια ιδέα που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να δικαιολογήσει βαθύτερες εισβολές στο ουκρανικό έδαφος.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι τα σχέδια της Μόσχας για το Σούμι και το Χάρκοβο είναι «τρελά» και θα αντιμετωπιστούν με αντίσταση, καθώς η Ουκρανία υπερασπίζεται τις περιοχές αυτές.