Η Ρωσία έχει εντείνει την επίθεσή της με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τρομοκρατώντας σχεδόν καθημερινά τις ουκρανικές πόλεις. Τους τελευταίους έξι μήνες, οι επιθέσεις με drones αυξήθηκαν από περίπου 400 τον Μάιο σε περισσότερες από 2.400 τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το CNN από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Μέχρι στιγμής, τον Δεκέμβριο έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 1.700 επιθέσεις.

Και ενώ η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι έχει προχωρήσει στην επέκταση ενός μυστικού εργοστασίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα με drones.

Το εργοστάσιο στην Ειδική Οικονομική Ζώνη Alabuga, στην περιοχή του νότιου Ταταρστάν της Ρωσίας, έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ιρανικών drones, χρησιμοποιώντας μια σειρά κινεζικών εξαρτημάτων και στρατολογώντας ένα χαμηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό Ρώσων εφήβων και Αφρικανών, μεταδίδει το CNN.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικάνικο δίκτυο, το εργοστάσιο τώρα παράγει επίσης χιλιάδες drones ως «δόλωμα», σχεδιασμένα να εξαντλούν την ουκρανική άμυνα. Οι δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από το CNN και τους ειδικούς δείχνουν ότι δύο επιπλέον κτίρια έχουν κατασκευαστεί στην τοποθεσία ενώ παράλληλα αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν στοιχεία για την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας, η οποία, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση του υπουργού Άμυνας της Γερμανίας, ξεπερνά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών κατά τέσσερις φορές. Αυτό έχει φέρει την Ουκρανία σε επισφαλή θέση, σε μια στιγμή που έχει περισσότερη ανάγκη στρατιωτικούς εξοπλισμούς ενόψει της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον λευκό Οίκο που καθιστά αμφίβολη τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία άρχισε να εισάγει ιρανικά drones Shahed. Ωστόσο, στις αρχές του 2023, η Μόσχα και η Τεχεράνη είχαν υπογράψει συμφωνία 1,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή drones στη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφα που ερεύνησε το CNN από την ουκρανική ομάδα πληροφοριών στον κυβερνοχώρο InformNapalm.

Russia's drone strikes on Ukraine have increased sixfold in four months. A secretive plant is fueling the onslaught -- significantly expanding and ramping up production with a workforce of Russian teens and African women. @clare_seb and team investigate: https://t.co/XigauE50YT pic.twitter.com/IxPtPHaA5l