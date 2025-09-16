Ρωσία: Μόσχα και Μινσκ υιοθετούν υπεύθυνη στάση για τα πυρηνικά όπλα

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε την Τρίτη ότι Μόσχα και Μινσκ αντιμετωπίζουν με «υπεύθυνη στάση» τα ζητήματα που αφορούν την ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση ήρθε καθώς Ρωσία και Λευκορωσία ολοκληρώνουν τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις τους με την κωδική ονομασία Zapad («Δύση»), οι οποίες – όπως αναφέρουν οι δύο χώρες – στοχεύουν στον έλεγχο της ετοιμότητας και της αμυντικής τους ικανότητας.

Οι γειτονικές χώρες, ωστόσο, εκφράζουν ανησυχία, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, έχει δηλώσει ότι οι ασκήσεις περιλαμβάνουν και «προσομοιώσεις εκτόξευσης ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων», καθώς και σχεδιασμό για πιθανή χρήση του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik της Ρωσίας.