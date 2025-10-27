Ρωσία: Μεγάλη ουκρανική επίθεση στη Μόσχα, με κατάρριψη δεκάδων drones

Οι ρωσικές αεροπορικές άμυνες κατέρριψαν δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα και κατέρριψαν σχεδόν 160 ακόμη πάνω από άλλες περιοχές σε επιθέσεις που σκότωσαν τουλάχιστον ένα άτομο και τραυμάτισαν πέντε άλλα, ανέφεραν ρωσικοί αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πιο αιματηρού χερσαίου πολέμου στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία προσπαθεί να καταστρέψει το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο προσπαθεί να καταστρέψει τα διυλιστήρια πετρελαίου του δεύτερου μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι 34 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν ενώ κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μια πόλη που μαζί με την περιβάλλουσα περιοχή της Μόσχας έχει πληθυσμό άνω των 22 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Δεν υπήρξαν αναφορές για σημαντικές ζημιές στη Μόσχα, αλλά η Ρωσία σπάνια αποκαλύπτει την πλήρη έκταση των επιπτώσεων των ουκρανικών επιθέσεων στο έδαφός της, εκτός εάν εμπλέκονται πολίτες ή πολιτικά αντικείμενα.

Η ρωσική αρχή εποπτείας της αεροπορίας Ροσαβιάτσια δήλωσε ότι δύο από τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας, το αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο και το μικρότερο αεροδρόμιο Ζουκόφσκι, έκλεισαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, η Ρωσία κατέρριψε συνολικά 193 drones, εκ των οποίων 47 πάνω από το Μπριάνσκ, μια περιοχή στη νοτιοδυτική Ρωσία που συνορεύει με την Ουκρανία.

Εκεί, ένα ουκρανικό drone χτύπησε ένα μίνι λεωφορείο, σκοτώνοντας τον οδηγό και τραυματίζοντας πέντε επιβάτες, σύμφωνα με δήλωση του περιφερειάρχη Αλεξάντερ Μπογκομάζ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Το Κίεβο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι επιθέσεις του στοχεύουν στην καταστροφή υποδομών που είναι ζωτικής σημασίας για τη διεξαγωγή του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχεύουν πολίτες, αλλά χιλιάδες έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι Ουκρανοί.