Ρωσία: Μεγάλη φωτιά στα Ουράλια - Ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περισσότερα από 178 κτίρια καταστράφηκαν από πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή Σβερντλόφσκ της Ρωσίας στα Ουράλια όρη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας.

Βιντεοσκοπημένο υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε φλόγες να καταπίνουν σπίτια και δέντρα, ενώ ο καπνός έκλεινε τον ουρανό.

«Ως αποτέλεσμα των πυρκαγιών, 178 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων 134 κατοικιών, 32 μη κατοικημένων κτιρίων, έχουν καταστραφεί από τη φωτιά», ανέφερε το υπουργείο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί στα χωριά Σόσβα και Ταγιόζνι και κατέστρεψε συνολικά περισσότερα από 11.000 τετραγωνικά μέτρα. Στο χωριό Σόσβα έχει χάσει τη ζωή του ένα άτομο.

#Sosva, #Sverdlovsk region, #Russia



A large-scale fire has broken out in a #Russian village in the #Urals, burning down more than 90 houses, shops, a school, a hospital and a correctional facility. Firefighters are unable to extinguish the fire. pic.twitter.com/ONckuPJbD4