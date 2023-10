Ρωσία: Κρατούνται 80 άτομα για τις αντισημιτικές ταραχές στο Νταγκεστάν

Στους 80 ανέρχονται οι συλληφθέντες που μετείχαν στις αντισημιτικές ταραχές σε αεροδρόμιο του Νταγκεστάν, αναφέρει η ρωσική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Kommersant, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό της Κυριακής, κατά το οποίο εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εισέβαλαν σε αεροδρόμιο όπου προσγειωνόταν πτήση από το Τελ Αβίβ με σκοπό να κυνηγήσουν Εβραίους, έχει παραδοθεί στο SKR, το αντίστοιχο του FBI της Ρωσίας, για έρευνα.

Περίπου 150 ύποπτοι έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και οι έρευνες συνεχίζονται.

Η έκθεση σημειώνει ότι η αστυνομία, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει το πλήθος, φάνηκε κάποια στιγμή να συμφωνεί να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο οι ηγέτες των διαδηλωτών για να ελέγξουν αν υπήρχαν Εβραίοι στο αεροπλάνο, αλλά το σχέδιο ματαιώθηκε όταν οι ταραξίες άρχισαν να φωνάζουν «Allahu akbar» και να προσβάλλουν την αστυνομία.

When word spread that a plane from Tel Aviv was landing in Dagestan, Russia, a mob stormed the airport in what can only be described as a modern-day pogrom. pic.twitter.com/1G6phfdraz