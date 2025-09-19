Ρωσία: «Κλείδωσε» συνάντηση Λαβρόφ - Ρούμπιο στον ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, θα συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα με τον Αμερικανό ομόλογο του, Μάρκο Ρούμπιο, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή.

Η συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ θα λάβει χώρα στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια.

Ο τελευταίος δεν έδωσε άμεσα πληροφορίες για την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της συνάντησης.

Η συνάντηση Λαβρόφ - Ρούμπιο προγραμματίζεται εν μέσω της έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και έρχεται μερικές εβδομάδες μετά από τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.