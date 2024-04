Ρωσία-Καζακστάν: Χιλιάδες πλημμυρισμένα σπίτια - Πόλεις απειλούνται (pics&vids)

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται η Ρωσία και το Καζακστάν, που πλήττονται από σαρωτικές πλημμύρες ιδίως κατά μήκος του ποταμού Ουράλη, καθώς το ύψος των υδάτων συνεχίζει και αυξάνεται.

Στο Όρενμπουργκ, στα Ουράλια, οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν στην πόλη, με τη στάθμη του νερού να ανέρχεται στα 914 εκατοστά το βράδυ. Το όριο «κινδύνου» βρίσκεται στα 930 εκατοστά, την ώρα που το ρεκόρ των 946 εκατοστών είχε σημειωθεί το 1942.

«Αποτελεί ένδειξη ότι η κατάσταση σχετικά με τις πλημμύρες στο Όρενμπουργκ είναι εξαιρετικά επικίνδυνη», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης με πληθυσμό 500.000 κατοίκους Σεργκέι Σαλμίν, στο Telegram.

Κάλεσε τους κατοίκους πολλών συνοικιών της πόλης να φύγουν: «Μην χάνετε χρόνο».

#Russian city #flooded | Thousands of houses inundated, search and rescue ongoing The city of #Orsk in #Russia 's Orenburg Region was hit by a #flood that caused a level to break after the Ural River rose to twice the level. #Flooding #moscow pic.twitter.com/OyPsYT1JCe

Οι ορμητικοί χείμαρροι προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες σχετίζονται σε μια αύξηση της θερμοκρασίας, ταυτόχρονα με το λιώσιμο των χιονιών και την τήξη των πάγων που κάλυπταν ποταμούς.

Οι πρόεδροι της Ρωσίας και του Καζακστάν Βλαντίμιρ Πούτιν και Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ είχαν μια τηλεφωνική συνδιάλεξη την Τρίτη και «συμφώνησαν να δώσουν εντολή για να ενεργοποιήσουν» το σχέδιο συντονισμού των επιχειρήσεων διάσωσης και μετεωρολογικής πρόβλεψης, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Russia is floating. The water went to Orenburg. An evacuation siren sounds in the city. The water level rose by 25 cm during the day, — rosZMI.



~12,000 residential buildings in 73 settlements were flooded in the region. It also floods the Kurgan, Samara regions and the Altai… pic.twitter.com/IDqTs8tUyI