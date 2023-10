Ρωσία: Κατασβέστηκε η πυρκαγιά σε διυλιστήριο κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ

Πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες ώρες σήμερα στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, σβήστηκε γρήγορα, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές ασφαλείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, μετά τις πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ισχυρές εκρήξεις στο διυλιστήριο.

«Δεν υπήρξαν απώλειες, δεν προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και δεν απειλείται η επιχείρηση ή οι κάτοικοι των κοντινών οικισμών», αναφέρει η αρχή για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων της περιφέρειας Κρασνοντάρ, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σε ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, χωρίς να παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς

Early this morning Russia claims a Ukrainian drone attacked the Afipsky oil refinery in its Krasnodar region - naturally they claim no damage. Close to occupied #Crimea, #Ukraine's hit the refinery before (see 1st pic). Nearby, the Black Sea port at Novorossiysk, is one of… pic.twitter.com/iBs7vblqQF