Η Ρωσία ισχυρίζεται πως το ελληνόκτητο τάνκερ Matilda χτυπήθηκε από ουκρανικά drone

To RIA Novosti επικαλούμενο πηγές από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε πως η επίθεση σε ένα από τα δύο ελληνόκτητα τάνκερ που δέχθηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα, και συγκεκριμένα το Matilda, έγινε από ουκρανικά drones.

Ένα από τα δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση την Τρίτη, το Delta Harmony, το διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Σύμφωνα με τις πηγές, αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο παραγωγής Καζακστάν από την Tengizchevroil, μια μονάδα της αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας Chevron.

Η Delta Tankers επιβεβαίωσε αργότερα ότι διερευνούσε ένα περιστατικό ασφαλείας στο πλοίο Delta Harmony, το οποίο χτυπήθηκε από βλήμα ενώ βρισκόταν ανοικτά των ακτών του Νοβοροσίσκ.

Όλο το πλήρωμα ήταν ασφαλές, ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι μια μικρής διάρκειας πυρκαγιά κατασβέστηκε και δεν υπήρξαν αναφορές για θαλάσσια ρύπανση.

Μετά την επίθεση, το πλοίο απομακρύνθηκε από την περιοχή με δική του δύναμη.

Η Delta Tankers δήλωσε ότι ένα δεύτερο πλοίο υπό τη διαχείρισή της, το Delta Supreme, δεν επηρεάστηκε, διαψεύδοντας προηγούμενες ενδείξεις από πηγές του κλάδου και του εμπορίου ότι και αυτό είχε χτυπηθεί.

Ένα άλλο πλοίο, το Matilda, ναυλωμένο από θυγατρική της KazMunayGas (KMG) και διαχειριζόμενο από την ελληνική Thenamaris, αναμενόταν να φορτώσει καζακικό πετρέλαιο από το Karachaganak όταν χτυπήθηκε, πρόσθεσαν οι πηγές.