Ρωσία: Η Ουκρανία πλήττει λιμάνι στην περιοχή Αστραχάν

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έπληξε το λιμάνι Όλια, στην περιοχή Αστραχάν της Ρωσίας, στοχεύοντας πλοίο που, σύμφωνα με το Κίεβο, μετέφερε πυρομαχικά και drones από το Ιράν.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ, το λιμάνι χρησιμοποιείται από τη Ρωσία ως βασικός κόμβος logistics για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού από το Ιράν.