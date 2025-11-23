Ρωσία: Η Ουκρανία έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης στη Μόσχα (pics&vids)

Η Ουκρανία έπληξε σήμερα σημαντικό σταθμό θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Μόσχας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να ενεργοποιηθούν εφεδρικά συστήματα, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.
Συγκεκριμένα, ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σατούρα, που βρίσκεται περίπου 120 χλμ. ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ.
Ukrainian forces just hit one of Moscow’s largest power stations, the Shatura TPP.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 23, 2025
Seen here, a massive explosion on the northern side of the Russian power plant. pic.twitter.com/M1S6n50n5i
«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά που τώρα έχει περιοριστεί», δήλωσε ο Βορομπιόφ.
Ukrainian strikes hit the Shatura Power Station located in Russia's Moscow Oblast.— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 23, 2025
A heavy fire broke out at the facility.
The plant is one of the oldest energy infrastructure objects in Russia (commissioned in 1920). The facility possesses a combined power of 1500 MW. pic.twitter.com/TX7kLqD4m1