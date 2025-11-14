Ρωσία: Η Lukoil συζητά με πιθανούς αγοραστές των περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil, η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξάγει συνομιλίες με πιθανούς αγοραστές των περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν τον περασμένο μήνα η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η συγκεκριμένη συμφωνία θα ανακοινωθεί αφού επιτευχθούν οι τελικές συμφωνίες και ληφθούν οι απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις» αναφέρει στην ανακοίνωση της.

«Η εταιρεία στοχεύει να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των περιουσιακών στοιχείων κατά την πώληση και τη μεταβίβασή τους σε νέους ιδιοκτήτες. Αυτό θα επιτρέψει την αποφυγή των κινδύνων διακοπής της εργασίας και της προμήθειας ενεργειακών πόρων στις χώρες παρουσίας και θα σώσει θέσεις εργασίας», προστίθεται στην ανακοίνωση της.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα νέες κυρώσεις κατά των μεγαλύτερων ρωσικών παραγωγών πετρελαίου, Lukoil και Rosneft, αυξάνοντας την πίεση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το OFAC εξέδωσε επίσης γενική άδεια που έδινε στις εταιρείες προθεσμία μέχρι τις 21 Νοεμβρίου για να ολοκληρώσουν τις επιχειρηματικές τους συμφωνίες με τη Lukoil, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξαγορών των διεθνών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με έδρα τη Μόσχα.

Η ρωσική εταιρεία είχε συμφωνήσει στην πώληση των διεθνών περιουσιακών της στοιχείων στον ελβετικό εμπορικό οίκο Γκούνβορ, αλλά η συμφωνία αυτή κατέρρευσε στις αρχές αυτού του μήνα, μετά τη σήμανση της αντίθεσης της Ουάσιγκτον από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.