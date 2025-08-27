Κομβικό ρόλο στη σκέψη του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαδραματίσει η ταλαιπωρημένη οικονομία της χώρας του που χαρακτηρίζεται από επιβραδυμένη ανάπτυξη και διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Όπως σχολιάζει το CNBC, θα ήταν εύλογο να πιστέψει κανείς ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ειρήνη, αν λάβουμε υπόψη την άρνηση της Μόσχας μέχρι σήμερα να εξετάσει μια εκεχειρία με το Κίεβο και τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας.

Επιπλέον, η ψυχρή αντίδραση του Κρεμλίνου στη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να οργανώσει διμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, μίλησε από μόνη της, με τη Ρωσία να σχολιάζει ελάχιστα την πρόταση συνομιλιών, πόσο μάλλον να την αποδεχθεί.

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών δήλωσε νωρίτερα τον Αύγουστο ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα έφθασε τα 4,88 τρισεκατομμύρια ρούβλια (61,1 δισ. δολάρια) μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου φέτος, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,2% του ΑΕΠ.

Στο ίδιο διάστημα, οι κρατικές δαπάνες «εκτοξεύτηκαν κατά 20,8% στα 25,19 τρισ. ρούβλια (317,8 δισ. δολάρια)», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο το υπουργείο Οικονομικών.

Τα πρωτοφανή επίπεδα κρατικών δαπανών για την άμυνα έχουν έως τώρα στηριχθεί από τις συνεχιζόμενες πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου σε συμμάχους της Ρωσίας, όπως η Κίνα και η Ινδία, καθώς και από αυξήσεις φόρων.

Όμως, τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου μειώνονται λόγω των κυρώσεων και της χαμηλότερης παγκόσμιας ζήτησης, γεγονός που σημαίνει ότι το Κρεμλίνο μπορεί να αναγκαστεί να εξετάσει άλλες περικοπές δαπανών ή νέες αυξήσεις φόρων.

Στο μεταξύ, οι προοπτικές ανάπτυξης της Ρωσίας δεν είναι επίσης ιδιαίτερα ευοίωνες. Το 2024, η χώρα κατέγραψε ανάπτυξη 4,3%, αλλά φέτος αναμένεται να επεκταθεί μόλις κατά 1% με 2%, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (CBR).

Ωστόσο, ο Πούτιν γνωρίζει πλήρως τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ρωσία, έχοντας προειδοποιήσει τον Ιούνιο ότι η οικονομία δεν πρέπει να αφεθεί να διολισθήσει σε ύφεση.

Fortune: Η Ρωσία «βρίσκεται στο χείλος της ύφεσης»

Η Ρωσία βρίσκεται σε κρίσιμη οικονομική κατάσταση, καθώς οδεύει προς ύφεση ενώ αντιμετωπίζει τη χειρότερη σοδειά της σε 17 χρόνια. Η οικονομία της χώρας πιέζεται τόσο από την πτώση των εσόδων της ενέργειας όσο και από την καταστροφική γεωργική παραγωγή.

Παρά τις προσπάθειες του Βλαντιμίρ Πούτιν να αποφύγει νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ, μέσω της πρόσφατης συνάντησής του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, η Ρωσία δεν έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά οικονομικά ή διπλωματικά οφέλη, ενώ οι τρέχουσες κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ρωσική οικονομία κινδυνεύει να διολισθήσει σε τεχνική ύφεση μέσα στα επόμενα τρίμηνα. Η Τατιάνα Όρλοβα, επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών στην Oxford Economics, προβλέπει ότι το ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα μειωθεί στο 1,2% φέτος από 4,3% το 2024, με περαιτέρω πτώση κάτω από 1% το 2026 και το 2027.

Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται από τις προηγούμενες προειδοποιήσεις του υπουργού Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ και των ρωσικών τραπεζών, που ανησυχούν για πιθανή κρίση χρέους λόγω των υψηλών επιτοκίων. Η κεντρική τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα επιτόκια κατά 200 μονάδες βάσης, μετά από προηγούμενες αυξήσεις για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, που επηρεάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παρά τη γεωργική παράδοση της Ρωσίας, η φετινή σοδειά υπέστη σοβαρές ζημιές από άκαιρους παγετούς, ακραίες θερμοκρασίες και ξηρασία, με την παραγωγή σιτηρών να εκτιμάται στα 130 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, μειωμένη κατά 18% σε σχέση με το 2022. Η κατάσταση αυτή αποκαλύπτει τη δομική ευθραυστότητα της ρωσικής οικονομίας, η οποία στηρίζεται σε δημοσιονομικά αποθέματα και έσοδα από ορυκτά καύσιμα.

Τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μειώθηκαν κατά 27% τον Ιούλιο σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ τα αποθέματα του Εθνικού Ταμείου Πλούτου συρρικνώθηκαν από 135 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο του 2022 σε μόλις 35 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάιο. Παρά την πίεση αυτή, οι πολεμικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται, διευρύνοντας τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η Ρωσία πλησιάζει γρήγορα σε μια δημοσιονομική κρίση που θα επηρεάσει την πολεμική της προσπάθεια στην Ουκρανία. Αν και η κατάσταση αυτή δεν αναμένεται να αναγκάσει άμεσα τον Πούτιν να αναζητήσει ειρήνη, υποδηλώνει ότι τα οικονομικά και γεωργικά τείχη περικυκλώνουν τη χώρα, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για το μέλλον της ρωσικής οικονομίας.