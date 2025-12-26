Ρωσία: Έξι χρόνια κάθειρξης στον επικεφαλής κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς

Η ρωσική δικαιοσύνη καταδίκασε τον Σεργκέι Αουντάλτσοφ, ηγέτη παράταξης της ριζοσπαστικής αριστεράς, να εκτίσει ποινή έξι χρόνων κάθειρξης για «δικαιολόγηση της τρομοκρατίας», μετέδωσαν χθες Πέμπτη ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Προφυλακισμένος από τον Ιανουάριο του 2024, ο κ. Αουντάλτσοφ θα ασκήσει έφεση στην απόφαση και ανακοίνωσε πως ξεκινά απεργία πείνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο κατηγορούμενος «καταδικάζεται να εκτίσει έξι χρόνια κάθειρξης», ανέφερε ο δικαστής, σύμφωνα με το Interfax. Αναμένεται να εκτίσει την ποινή του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Αφότου άρχισε η εισβολή μεγάλης κλίμακας του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικές αρχές έχουν επιδοθεί σε αχαλίνωτη καταστολή, ιδίως όσων εναντιώνονται στον πόλεμο αυτό, χωρίς όμως να εξαιρούνται άλλες φωνές που μπορεί ακόμη και να τάσσονται υπέρ της λεγόμενης ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης αλλά επικρίνουν την εξουσία.

Ο Σεργκέι Αουντάλτσοφ, 48 ετών, είχε ταχθεί υπέρ της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία το 2022, όπως και υπέρ της προσάρτησης της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας το 2014, αλλά είχε εναντιωθεί σε άλλες πολιτικές του Κρεμλίνου.

Το ακριβές περιεχόμενο του κατηγορητηρίου παραμένει απόρρητο, αλλά ο ενδιαφερόμενος είχε πει στον Τύπο, όταν άρχιζε η εκδίκαση της υπόθεσης, πως δικαζόταν επειδή είχε δημοσιοποιήσει μήνυμα υποστήριξης σε ρώσους μαρξιστές, που επίσης αντιμετώπισαν ποινικές διαδικασίες για «τρομοκρατία».

Η εισαγγελία είχε προτείνει να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης επτά ετών, ενώ η υπεράσπιση ζητούσε να αθωωθεί.

Η παράταξη της οποίας ηγείται, το Μέτωπο της Αριστεράς, συνηγορεί υπέρ της κομμουνιστικής ιδεολογίας και μορφών όπως ο σοβιετικός ηγέτης - κατά ορισμένους δικτάτορας - Ιωσήφ Στάλιν.

Αντίθετα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΚΚΡΟ), η ηγεσία του οποίου χαρακτηρίζεται υποταγμένη στο Κρεμλίνο, μορφές του Μετώπου της Αριστεράς έχουν επικρίνει έντονα στο παρελθόν τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Σεργκέι Αουντάλτσοφ καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή φυλάκισης τον Ιούλιο του 2014 διότι οργάνωσε κινητοποιήσεις εναντίον της επιστροφής στην εξουσία του κ. Πούτιν το 2012. Αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο του 2017.