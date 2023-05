Ρωσία: Εθνικιστής συγγραφέας τραυματίστηκε σε έκρηξη στο Νίζνι Νόβγκοροντ

Ο Ρώσος εθνικιστής συγγραφέας Ζαχάρ Πριλέπιν, υποστηρικτής της επίθεσης του Κρεμλίνου στην Ουκρανία, τραυματίστηκε σήμερα σε «έκρηξη» αυτοκινήτου στη Ρωσία και ένας άλλος άνθρωπος σκοτώθηκε, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η κρατική Επιτροπή Ερευνών δήλωσε ότι το αυτοκίνητο του συγγραφέα ανατινάχθηκε σε ένα χωριό στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ, περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, και ότι το γεγονός αυτό αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από την έκρηξη και ο συγγραφέας Ζαχάρ Πριλέπιν, που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, τραυματίστηκε», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η υπηρεσία Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών, διευκρινίζοντας πως το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ.

Zakhar Prilepin, former Russian MP, war propagandist, "DPR" and "LPR" supporter, was blown up in his car in Nizhniy Novgorod region, Russia. He is severely injured, his driver killed.



Blockposts began appearing in the region after the attack.



"Yesterday Prilepin published a… pic.twitter.com/577z3uTXNQ