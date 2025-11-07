Ρωσία: Έρευνα σε βάρος άνδρα για αναζητήσεις «εξτρεμιστικού» υλικού στο διαδίκτυο

Ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο του, έπεσε κατά λάθος πάνω σε πληροφορίες για φιλο-ουκρανικές μονάδες μάχης, καθώς έκανε περιήγηση στο διαδίκτυο, ευρισκόμενος μέσα σε ένα λεωφορείο, είναι ο πρώτος Ρώσος που είναι γνωστό ότι ερευνάται βάσει της νομοθεσίας που απαγορεύει τις διαδικτυακές αναζητήσεις υλικού που η Μόσχα χαρακτηρίζει εξτρεμιστικό.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Σεργκέι Μπαρσούκοφ, δικηγόρος στην περιοχή Σβερντλόφσκ των Ουραλίων, δήλωσε ότι εκπροσωπεί τον 20χρονο Σεργκέι Γκλουχίχ, ο οποίος αναφέρθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου του στην ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) για προβολή πληροφοριών σχετικά με μονάδες που η Ρωσία θεωρεί τρομοκρατικές.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ostorozhno Novosti μετέδωσε ότι ο Μπαρσούκοφ δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν είχε καμία κακόβουλη πρόθεση και παραπονέθηκε ότι οι ερευνητές του άσκησαν ψυχολογική πίεση.

Η Ρωσία έχει εισάγει νόμους λογοκρισίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, βάσει των οποίων πολίτες υπόκεινται σε πρόστιμα ή μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης για «δυσφήμιση» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ή διάδοση «εν γνώσει τους ψευδών πληροφοριών» σχετικά με την εισβολή στην Ουκρανία.

Ένας νέος νόμος που ψηφίστηκε τον Ιούλιο ορίζει πρόστιμα έως και 5.000 ρούβλια (61,50 δολάρια) για άτομα που εν γνώσει τους αναζητούν εξτρεμιστικό υλικό στο διαδίκτυο. Αν και το πρόστιμο είναι μικρό, επικριτές λένε ότι ο νόμος αυτός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να τεθούν άτομα υπό έρευνα και να ανοίξει η πόρτα σε πιο σοβαρές κατηγορίες και κυρώσεις.

Ο δικηγόρος Μπαρσούκοφ δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση για την υπόθεση του πελάτη του, αλλά πολλοί άνθρωποι θα υποφέρουν άδικα ως αποτέλεσμα της νομοθεσίας αυτής.

«Φανταστείτε ότι είμαι ερευνητής και ετοιμάζω ένα άρθρο για απαγορευμένες οργανώσεις. Και αποδεικνύεται ότι είμαι ανυπεράσπιστος - ένας πάροχος (διαδικτύου) με καταγγέλλει στις αρχές επιβολής του νόμου», είπε ο Μπαρσούκοφ. «Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε αυτή τη φαρσοκωμωδία και να σταματήσουμε να σέρνουμε αξιοπρεπείς πολίτες στα δικαστήρια», πρόσθεσε.