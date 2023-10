Ρωσία: Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος με άσκηση για πυρηνική επίθεση

Ρωσία δοκίμασε επιτυχώς την ικανότητά της να προκαλέσει ένα μαζικό πυρηνικό πλήγμα –από ξηράς, αέρος και θαλάσσης– ως απάντηση σε ενδεχόμενη επίθεση εναντίον της, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων Κρουζ πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης».

Η κρατική τηλεόραση έδειξε τον υπουργό Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού να συνομιλεί με τον πρόεδρο Πούτιν για την άσκηση.

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρει ότι ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Yars εκτοξεύθηκε από πεδίο δοκιμών στη ρωσική Απω Ανατολή, ότι ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο από τη Θάλασσα της Βαλτικής και ότι στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη Tu-95MS εκτόξευσαν πυραύλους Κρουζ.

Η άσκηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη Δύση για την Ουκρανία και ανακαλεί την επικύρωση μιας συνθήκης-ορόσημο για τις πυρηνικές δοκιμές για να ευθυγραμμισθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

